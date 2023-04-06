الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 15 من "جعفر العمدة".. مجهول يحاول قتل "زينة" بضربة على الرأس

جريدة الدستور

تعرضت الفنانة زينة الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”، لمحاولة قتل خلال أحداث الحلقة الـ15،  حيث وجه لها مجهول ضربة على الرأس لتسقط أرضًا وتنتهي الحلقة.

تفاصيل الحلقة 15 لمسلسل جعفر العمدة

وفي مشاهد سابقة من الحلقة، ظهرت الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان وهي تخطط لقتل عايدة "زينة" وتحاول الإتفاق مع مي كساب زوجته الأولى من أجل دس السم لها في الأكل، إلا أن الأخيرة رفضت.

وتدور أحداث مسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة.. موعد عرض الحلقة الخامسة عشر على dmc

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوك زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الخامسة عشر من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة جعفر العمدة الحلقة 15

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

إحالة مسئول بأحد البنوك للمحاكمة لاختلاسه مبلغ تعدى 2 مليون من عهدته

مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 15.. وفاة فاطمة والدة سيف

مسلسل "الكبير أوي 7" الحلقة 15.. "جوني" يكتشف حقيقة خيانة هدرس

"المحمية" الحلقة 15.. جد حمزة وفرح يسترد عافيته ويتعرض لتطفل نديم الصياد

"المصريين outdoor" ومجموعة "الفخر" تبرمان اتفاقية تعاون فى مجال التكنولوجيا الحديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟

تفاصيل إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. من المتورط؟