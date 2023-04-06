الحلقة 15 من "جعفر العمدة".. مجهول يحاول قتل "زينة" بضربة على الرأس

تعرضت الفنانة زينة الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”، لمحاولة قتل خلال أحداث الحلقة الـ15، حيث وجه لها مجهول ضربة على الرأس لتسقط أرضًا وتنتهي الحلقة.

تفاصيل الحلقة 15 لمسلسل جعفر العمدة

وفي مشاهد سابقة من الحلقة، ظهرت الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان وهي تخطط لقتل عايدة "زينة" وتحاول الإتفاق مع مي كساب زوجته الأولى من أجل دس السم لها في الأكل، إلا أن الأخيرة رفضت.

وتدور أحداث مسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوك زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.