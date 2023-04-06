الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جعفر العمدة.. موعد عرض الحلقة الخامسة عشر على dmc

جعفر العمدة
جعفر العمدة

يترقب الجمهور عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان اليوم، بعدما انتهت الحلقة السابقة على مشهد مشوق، حين كشفت زينة التي تجسد الزوجة الرابعة لمحمد رمضان سر صباح زوجة شقيقه سيد.

إذ طرقت زينة الباب لتسأل عن زوج صباح أين تجده وحين استفسرت منها عن السبب قالت لها: "عايزة اسأله يعرف مراته بتروح السجن تزور شوقي أخو كارم فتح الله ولا لأ".

وكارم فتح الله هو أحد أعداء جعفر العمدة وشقيق زوجته الثالثة دلال التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، إلا أنها تركت أهلها وبيتها وتزوجت جعفر.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان على قناة   dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء، كما يعرض علىdmc  الساعة 10.15 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا. 

مسلسل جعفر العمدة هو اجتماعي تدور أحداثه داخل حي السيدة زينب لواحد من كبار التجار وهو جعفر العمدة المتزوج من ثلاث نساء هن إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي، حتى يلتقي بالفنانة زينة وتجسد دور زوجته الرابعة.

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ويشارك رمضان عدد من النجوم والنجمات منهن زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

كما أن جعفر العمدة هو التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي في الدراما بعد حققا سويًا نجاحات كبيرة خلال مسلسلي "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.

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