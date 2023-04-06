الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 15.. إيمان العاصي تخطط لقتل زينة

جريدة الدستور

خططت إيمان العاصي الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في الحلقة 15 من مسلسل “جعفر العمدة” لقتل النجمة “زينة” الزوجة الرابعة، بعدما علمت أنها تخطط من أجل الحصول على أموال من جعفر ثم الطلاق منه.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15 

وظهرت إيمان العاصي وهي تقول للفنانة مي كساب الزوجة الأولى للنجم محمد رمضان: "أية رأيك نقتل البت عايدة ونخلص منها نحطلها سم في الأكل وخلاص تموت وتروح في داهية ولا من شاف ولا من دري".

لترد: "أنتي اتجننتي شكلك نقتلها لمجرد أن جعفر بسحبها أكتر منك ما ترضي بنصيبك بقى يا دلال وتعرفي أن جعفر خلاص بقى فيه حتة كبيرة في قلبه اسمها عايدة مبقتش دلال بس".

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة 

ويعرض جعفر العمدة يوميا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحا.

ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14.. سيف يتخلص من لمياء

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

جعفر العمدة هو أول مسلسل يتم الانتهاء من تصوير كل مشاهده إذ انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

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