مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. الدكتور ربيع يتخفى في دور سيدة

عرض قبل قليل، مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 بطولة النجم أحمد مكي وعدد كبير من النجوم على شبكة قنوات أون ضمن مسلسلات دراما رمضان.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

وخلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 بدأت الحلقة بذهاب الكبير أوي إلى منزل الدكتور ربيع وبدأ في النداء عليه ليجبه بأنه ليس موجود فيقتحم الكبير المنزل هو ورجاله ويسأل عنه زوجته لكنها تقول أنه ليس موجودا فيأمر رجاله بالبحث عنه في المنزل.

يجد الكبير الدكتور ربيع مرتديا ملابس سيدة ويجلس على الأريكة ويقول أنه ربيعة شقيقة الدكتور ربيع، ويحاول مراوغة الكبير حتى لا يعرف أنه ربيع وفي النهاية قال للكبير خذوا زوجته فهي نقطة ضعفه وسيأتي مسرعا لأنه يحبها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 16

يعرض مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 16 في تمام الساعة السادسة والربع مساء على قناة أون وتعاد الحلقة الـ 16من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في مسلسل الكبير أوي بجزئه السابع عدد كبير من النجوم مع أحمد مكي منهم بيومي فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا والفنانة نور والفنان محمد محمود والمسلسل من إخراج أحمد الجندي ومن إنتاج سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية.