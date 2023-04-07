العثور على جثة طفل غارقًا بعد 8 أيام من تغيبه بالشرقية

تمكن رجال الإنقاذ النهري بالشرقية، اليوم الجمعة، من العثور على جثمان طفل عمره سنتان ونصف السنة؛ غارقًا في مياه المصرف القليوبي في قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وذلك بعد نحو 8 أيام على تغيبه.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أسرة طفل عمره سنتان ونصف السنة، مقيم في قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، يفيد بتغيب الطفل، فيما تم العثور على فردة حذاء الطفل بجوار مصرف القرية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2659 إداري مركز شرطة منيا القمح لسنة 2023.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بعد أيام من البحث من العثور على جثة الطفل وانتشالها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.