الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران: النووى حق مؤكد للشعب

نووى ايران
نووى ايران

قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنها أدرجت على جدول الأعمال إنشاء عدد من المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء.

وقال نائب رئيس المنظمة بيجمان شيرمردي حسبما نقلت وكالة فارس للأنباء إن ذلك الأمر "يحظى بأهمية للبلاد، ويعد ضروريا لها"، وأضاف: "سننجز تلك المهمة باقتدار".

وفي كلمة أمام المشاركين في صلاة الجمعة في مدينة يزد وسط البلاد، وصف شيرمردي القضية النووية بأنها "حق مؤكد للشعب الإيراني" قائلا: "نحن لن نحيد أبدا عن درب الاقتدار والأمن المستدام للشعب الإيراني ولن نتوانى عن ذلك أبدا".

وأشار شيرمردي إلى "محاولات الأعداء طوال السنين الماضية لمنع إيران من التقدم في المجال النووي"، وأضاف: "اليوم وبفضل إيمان وهمّة النخب العلمية فإننا نمتلك تكنولوجيات هائلة وفريدة في المجال النووي".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إنتاج 500 نوع من الأدوية المشعة في إيران "من الإنجازات النووية للبلاد"، وأضاف أن ذلك وضع إيران في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض الأدوية الهامة.

وقال إن إيران الآن "هي من ضمن 13 دولة في العالم تمتلك دورة الوقود النووي" وإن "القطاع النووي هو المحرك بالنسبة لباقي القطاعات الصناعية في البلاد ويحظى بدور هام في مختلف المجالات".

وأضاف: "لقد امتلكنا التكنولوجيا النووية والقدرة على إنتاج الأدوية المشعة بالاعتماد على قدراتنا وكفاءاتنا الداخلية وهذا من أهم أسباب عداء الاستكبار العالمي لإيران".

وكان قد قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني،  ان مسار المفاوضات النووية لم ينقطع ونحافظ على استمراريته.

وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين، أن بلاده تصر على موقفها بضرورة رفع العقوبات للوصول إلى اتفاق نووي وذلك وفقا لقناة "العربية".

وفي سياق متصل، قال مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف،  إن أي بديل عن الاتفاق النووي الإيراني قد يؤثر سلبا على الأمن الإقليمي.

نووي سلاح إيران طاقة ذرية

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