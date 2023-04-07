مقتل 5 إرهابيين من داعش في ديالي العراقية

تمكنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 من عناصر عصابات داعش الإرهابية بضربتين جويتين في قاطع ديالى.



وفي بيان رسمي، اشارت القيادة الى وفق وكالة الانباء العراقية، إن "5 من عناصر داعش قتلوا في ضربتين جويتين عراقيتين استهدفتا كهوف تلك العصابات في قاطع نارين بمحافظة ديالى ودمرتا عدة مضافات".



الإرهاب في العراق

وخلال الفترة الماضية، أوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه بعد استعادة مكانة العراق الطبيعية إقليميا ودوليا والعبور من مرحلة الإرهاب والدمار، نطمح الآن إلى الريادة والبناء والنهوض بالبلاد.

وأكد السوداني، خلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي للحوار، ضرورة فرض سلطة القانون وأنه لا أحد فوق القانون في البلاد، خاصة أن الحكومة الحالية رسمت برنامجا طموحا وشاملا للنهوض بالعراق والسير به نحو استثمار كل ثرواته وطاقته وتوظيفها لتعويض ما فاته من سنوات الخراب».

وتابع: «الأهم هنا هو السير إلى ضفاف الهدوء السياسي بعيدا عن أمواج السخط والخلافات التي عطلتنا كثيرا عن خدمة أبناء شعبنا الذين طال صبرهم علينا، فعقدنا العزم لنبني ما تم التخطيط له ليستعيد العراق مكانه الطبيعي بين الدول التي تؤسس في الحاضر وتمتلك ناصية المستقبل».



العراق قطع شوطا في النصر على الارهاب

فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم، أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في النصر على الإرهاب أمنيًا وعسكريًا.

وبحسب تصريحات المندلاوي ، في كلمة العراق التي ألقاها في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد، والذي يحمل عنوان (الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته)، بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود العربية، إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، وخصوصًا ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة إلى تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة ومساندة المنكوبين جراء الزلزال، والتأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، متمنيًا أن تتخذ هذه الدورة القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة الشعوب العربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية

