الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 5 إرهابيين من داعش في ديالي العراقية

العراق
العراق

تمكنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 من عناصر عصابات داعش الإرهابية بضربتين جويتين في قاطع ديالى.

وفي بيان رسمي، اشارت القيادة الى وفق وكالة الانباء العراقية، إن "5 من عناصر داعش قتلوا في ضربتين جويتين عراقيتين استهدفتا كهوف تلك العصابات في قاطع نارين بمحافظة ديالى ودمرتا عدة مضافات".
 

الإرهاب في العراق 

 وخلال الفترة الماضية، أوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه بعد استعادة مكانة العراق الطبيعية إقليميا ودوليا والعبور من مرحلة الإرهاب والدمار، نطمح الآن إلى الريادة والبناء والنهوض بالبلاد.

وأكد السوداني، خلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي للحوار، ضرورة فرض سلطة القانون وأنه لا أحد فوق القانون في البلاد، خاصة أن الحكومة الحالية رسمت برنامجا طموحا وشاملا للنهوض بالعراق والسير به نحو استثمار كل ثرواته وطاقته وتوظيفها لتعويض ما فاته من سنوات الخراب».

وتابع: «الأهم هنا هو السير إلى ضفاف الهدوء السياسي بعيدا عن أمواج السخط والخلافات التي عطلتنا كثيرا عن خدمة أبناء شعبنا الذين طال صبرهم علينا، فعقدنا العزم لنبني ما تم التخطيط له ليستعيد العراق مكانه الطبيعي بين الدول التي تؤسس في الحاضر وتمتلك ناصية المستقبل».
 

العراق قطع شوطا في النصر على الارهاب 

 

فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم، أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في النصر على الإرهاب أمنيًا وعسكريًا.

وبحسب تصريحات المندلاوي ،  في كلمة العراق التي ألقاها في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد، والذي يحمل عنوان (الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته)، بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود العربية، إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، وخصوصًا ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة إلى تقديم الدعم لسوريا لمساعدتها في عمليات الإغاثة ومساندة المنكوبين جراء الزلزال، والتأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، متمنيًا أن تتخذ هذه الدورة القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة الشعوب العربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية
 

العراق الارها مقتل داعش إرهابيين في ديالى

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من مشروعات المحاور والطرق بالجيزة

وفاة الفنانة شيرين الطحان

«الأحكام فى أسبوع».. تأييد تغريم ليلى غفران وإلزام أحمد عز بدفع 21 ألف جنيه 

اجتماعات مدبولى وقرار إجازة رسمية.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

ترخيص 728 إعلانًا مخالفًا بمراكز ومدن الشرقية خلال شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»

ارتفاع قتلى عملية إطلاق النار فى الأغوار إلى 3

مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة فى هجوم بالأغوار