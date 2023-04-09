الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في أحد الشعانين.. سلطة البطاطس الوجبة المحببة للصائمين

بطاطس
بطاطس

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم كخطوة أولى، استعدادًا لخطة فداء المسيح للبشر من خطاياهم من خلال تطبيق حكم الاعدام عليه مصلوبا بحسب الايمان المسيحي.

ويُعرف عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، كنسيُا بمسمى احد الشعانين، وشعبويا باحد السعف او احد الخوص، وعربيا بأحد الزيتونة.

وتُقدم الدستور يوميًا خلال فترة أسبوع الالام، وفي إطار احتفالاتها اليومية، بخيمة أسبوع الالام، طريقة إعداد أكلة من الأكلات ذات الطابع الصيامي حتى يتمكن السادة القراء من تطبيقها.

 

سلطة البطاطس

يستمر الاقباط في تناول الماكولات ذات الطابع النباتي دون التدخل الحيواني او البحري في ظل احتفالاتهم باسبوع الالام اشد الاسابيع نسكا وزهدا.

ولعل سلطة البطاطس من الأكلات المحببة والخفيفة في ظل الاجواء الصيامي بحسب الشيف حانيا لويز، الخادم بايبارشية بني سويف، والذي قال للدستور انها تعتبر اكلة من الاكلات المحببة للاطفال كذلك.

وعن المكونات قالها انها تتكون من نصف كيلو بطاطس مسلوقة، وبصلة، وفلفل الوان، وطماطم، وبقدونس، وبصل، وثوم بودرة، وبهارات، وكزبرة ناشفة، وملح، وفلفل اسود، وكمون، وزيت.

وعن طريقة التحضير قال ان الامر يبدأ بتقشير البطاطس، وتقطيعها في هيئة مكعبات، وسلقها، وهرسها، ثم يُضاف اليها البصل المفروم، والفلفل الالوان، والطماطم، والبقدونس والبهارات بكميات حسب الحاجة من بصل وثوم بودرة وكزبرة ناشفة وملح وكمون وفلفل أسود، ثم معلقتين من الزيت.

ويتم خلط المكونات سويا، ثم تدخل الى الفرن ليتم تسويتها وتقدم ساخنة.

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