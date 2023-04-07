موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تمنح بموجبها الحكومة خدمات متنوعة لهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والتي تجعلهم يندمجون وسط المجتمع المصري والاستفادة بطاقتهم في كافة المجالات التي ترفع من شأن المجتمع المصري.



موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة التضامن موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله إنجاز كافة الخدمات التي تهم الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية دون جهد وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن إدخال كافة البيانات الشخصية الراغب في استخراج كارت خدمي مرفق به تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ويمكن أيضا تحديد موعد لإجراء الفحص الطبي من خلال نفس الموقع حيث استغلت وزارة التضامن الاجتماعي الطفرة التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات لذوي الاحتياجات الخاصة واستخراج كافة الأوراق اللازمة لهم للحصول على حقوقهم كاملة.





مميزات الكارت الخدمي لذوي الاحتياجات الخاصة

تمنح الدولة عدة حقوق للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 لكافة المستفيدين من الكارت الخدمي والذي يتم استخراجه من وزارة التضامن الاجتماعي على رأسهم:-

نسب خصم على قيمة تذاكر المواصلات العامة.

نسب في شقق الإسكان الاجتماعي.

نسب في وظائف الحكومية الشاغرة في كافة محافظات الجمهورية.

الحصول على سيارة طبية مخصصة لحالاتهم الصحية معفاة من الجمارك والضرائب.

العلاج المجاني وصرف الأدوية المجانية من أحد مستشفيات وزارة الصحة.

إعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات.





خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات عبر موقع التضامن

يمكن من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر الموقع من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة (بطاقة متكاملة).

تحميل كافة الأوراق المطلوبة.

كتابة بيانات الراغب في البطاقة بدقة.

كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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