ضبط شخص غسـل 15 مليون جنيه فى القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبطت بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.