الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

ارتفاع قتلى عملية إطلاق النار فى الأغوار إلى 3

مكان الحادث
مكان الحادث

ارتفع عدد قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت فى الأغوار، اليوم الجمعة، إلى ثلاث مستوطنات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن مستشفى هداسا أعلن عن ارتفاع قتلى عملية إطلاق النار في الأغوار إلى 3 مستوطنات.

- جيش الاحتلال يمشط المنطقة للوصول لمنفذى العملية

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في هجوم وقع بمنطقة الأغوار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة.

ولفتت مصادر إسرائيلية إلى أن سلاح الجو في جيش الاحتلال يساعد بالبحث عن منفذي عملية إطلاق النار في الأغوار، والتي أدت لمقتل مستوطنتين وإصابة أخرى بجروح حرجة.

وفى وقت سابق من اليوم، طالبت ​وزارة الخارجية الصينية​، القوى الكبرى بتحمل مسئولياتها وتبني موقف عادل بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الخارجية الصينية، فى بيان لها اليوم، ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة واحترام ذلك، كما شددت على أن الجهات المعنية، خصوصا إسرائيل، يجب عليها الالتزام بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس وعدم التصعيد.

قتلى الأغوار عملية إطلاق النار مستوطنات جيش الاحتلال سلاح الجو

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