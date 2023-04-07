مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى اجتماعات اللجان المختصة بمبادرة "نوابغ العرب"

شارك الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في الاجتماعات الخاصة باللجان المختصة بمبادرة «نوابغ العرب»، المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 4-6 أبريل 2023.

وتأتي المبادرة كأكبر حراك علمي في العالم العربي للإشراف على النوابغ المتميزين في العالم العربي من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين العرب في العلوم الطبيعية، والطب والاقتصاد، والأدب والفنون والهندسة والتكنولوجيا والعمارة والتصميم، لتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

كما تضمنت الزيارة جولة للتعرف على مرافق منطقة 2071، وجولة في متحف المستقبل، كما زار مكتبة محمد بن راشد، وأجرى جولة بها، اصطحبه فيها محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.