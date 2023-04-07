الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. "وطن واحد" يواصل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية فى كفرالشيخ

لمجلس القبائل والعائلات
لمجلس القبائل والعائلات المصرية

يواصل “قطار الخير” لمجلس القبائل والعائلات المصرية جولته بمحافظات الجمهورية، حيث يصل اليوم إلى محافظة كفرالشيخ وذلك تحت شعار “وطن واحد يواصل” .

 يقيم المجلس قافلة متكاملة تضم أكثر من 3000 حصة مواد غذائية للمستحقين، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى إقامة حفل إفطار جماعي ضمن مشروع إفطار صائم والذي يندرج ضمن مبادرة وطن واحد.

تأتي مبادرة “وطن واحد” ضمن مبادرات مجلس القبائل والعائلات المصرية لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة وذلك بتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.

شارك الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء يوم الأربعاء، في إفطار مجلس القبائل والعائلات المصرية عقب تدشين مبادرة “وطن واحد” لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية.

وأقيم حفل الإفطار الجماعي بمدينة المنصورة بحضور الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والإعلامي النائب مصطفى بكري، والمهندس الشوربجي عبدالحفيظ مدير مكتب هيئة القبائل المصرية بالدقهلية، والمستشار عبدالحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة، والكاتب الصحفي حازم نصر ونقيب الصحفيين بالدقهلية، وممثلي القبائل المصرية بمختلف المحافظات، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والقيادات الشعبية ، وجمع غفير من المواطنين تخطي 3 آلاف مواطن.

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