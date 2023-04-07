الأغنسطس حسام كمال: الكنيسة تسلمت عيد البشارة من الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد البشارة، بإقامة صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس المسيحية.

وقال الأغنسطس حسام كمال في كتابه موسوعة أسبوع الآلام، أن عيد البشارة هو أول الأعياد السيدية الكبرى، وقد تسلمت الكنيسة الاحتفال بعيد البشارة من الرسل أنفسهم وقد شهد البروتستانت أن هذا العيد كان يحتفل به في الكنيسة في القرن الأول وهذا ورد بكتاب ” ريحانة النفوس “، وتعيد الكنيسة في هذا اليوم بإعلان البشري بالتجسد والفداء ،كما قررت الكنيسة الاحتفال به دائماً في فترة الصوم الكبير وحسب القاعدة الحسابية الثابتة تكون المدة من 29 برمهات التي هي بدء الحمل إلي يوم الميلاد هي 9 شهور كاملة ، وقد منعت الكنيسة الاحتفال به إذا وقع في الفترة من جمعة ختام الصوم وحتي عيد القيامة لاحتفالها بآلام رب المجد

الكنيسة البيزنطية و الاحتفال بعيد البشارة

وتابع: لنه ورد في كتاب ” التبيكون البيزنطي ” الذي طبع في مصر عام 1899م والذي ترجم بعناية الأرشيمندريت ” حراسيموس مسرة ” متروبوليت بيروت وتوابعها فيما يختص بعيد البشارة ” أذا أتفق عيد البشارة يوم الجمعة أو السبت العظيم فينقل العيد إلي أحد الفصح ،وترتل خدمته مع خدمة القيامة وهذا كان ما كانوا يحتفلون به حتي أذا وقع في الثلاثة أيام الأخيرة من أسبوع البصخة، كما أنهم أوصوا بالقداس نهار الجمعة العظيمة وهو اليوم الذي لا تقدم فيه ذبيحة ولكن الكنيسة البيزنطية تدراكت الأمر وتغير ذلك كما أوردنا في أواخر القرن الثامن عشر وخصوا بذلك المدن والقري منعاً للتشويش في آذان الشعب من ترتيل المفرحات والمحزنات معاً، أما الأديرة فلها مطلق الحرية في الحفاظ علي الترتيب الذي استلمته أما أن ترتل الخدمتين معاً أو حسب وقوعه.

مختتما: وهنا نود أن نشير إلي أنه بعد أن اتخذت بعض الكنائس الشرقية الأرثوذكسية العمل بالتقويم الأرثوذكسي الصحيح في الأعياد الثابتة وأبقت علي التقويم اليولياني لحساب الأعياد المتنقلة حرصاً علي أن يكون الاحتفال بعد الفصح المقدس القيامة في يوم واحد في كل الكنائس الأرثوذكسية فلم يبقي من احتمال لوقوع عيد البشارة في حسابها بعد خميس العهد أما الكنائس التي لا تزال تتبع التقويم اليولياني في كل الأعياد فلا يزال بالإمكان وقوع العيد عندها في يوم الجمعة العظيمة أو ما بعده حتي أنه قد يمتد إلي الثلاثاء من الأسبوع التالي .