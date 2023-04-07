الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتشجيع الطلاب على القراءة.. المكتبة المتنقلة بأسيوط تواصل فعالياتها بزيارة مدارس القرى

فاعليات المكتبة المتنقلة
فاعليات المكتبة المتنقلة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المكتبة المتنقلة التابعة لفرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة تواصل فعالياتها من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة بالقرى والنجوع للوصول إلى جميع أبناء المحافظة لزيادة وعيهم بأهمية القراءة ودورها الفعال في تكوين الشخصية.

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ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي لإيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ وتغطية عدد أكبر من المناطق التي لا تتوافر بها مكتبات عامة لتشجيع النشء على القراءة والاطلاع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخلق جيل واع ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030.

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- مشروع المكتبة المتنقلة نفذته المحافظة من خلال طلاب مدارس التعليم الفنى


وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع المكتبة المتنقلة إحدى الأفكار المبتكرة التي نفذتها المحافظة من خلال طلاب مدارس التعليم الفني، حيث تم إنشاء مكتبة متحركة عبارة عن حافلة كبيرة مزودة بأعداد من الكتب المختارة والمتميزة تضم رفوفاً للكتب ومواقع جلوس الزوار أثناء توقف الحافلة وتقوم بالمرور على الأحياء والمناطق حتى يستفيد منها أكبر عدد من الأطفال والكبار في آن واحد.

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ووجه المحافظ بالدفع بالمكتبة المتنقلة بالمناطق المحرومة غير المتوافر بها المكتبات لتحقيق الاستفادة المرجوة وتوفير الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة وإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع انطلاقاً من مسئولياتها تجاه المجتمع من خلال تبني وتنفيذ برامج تعود بالفائدة والنفع على أفراد المجتمع.

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من جانبها، أوضحت هاجر محروس، مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، أن المكتبة المتنقلة توجهت إلى قرية بني إبراهيم التابعة لمركز أبنوب وزارت مدرسة السوالم البحرية الابتدائية الإعدادية المشتركة ونفذت بها مجموعة من الأنشطة التثقيفية والفنية، وتضمنت الأنشطة ورش حكي ومسابقات وورش رسم وتلوين وصلصال وألعاب جماعية تفاعلية وغيرها من الأنشطة لمختلف الفئات العمرية والنوعية، لافتة إلى وجود خطة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتجوب المكتبة المتنقلة القرى والمدارس ومراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والحدائق العامة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

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