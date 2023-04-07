الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ومدير إدارة المرور يستعرضان جهود تعزيز معايير السلامة المرورية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، العميد إسماعيل محرزي مدير إدارة المرور بأسيوط لاستعراض جهود إدارة المرور خلال الفترة الماضية، ومناقشة عدد من الموضوعات المرورية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق بين الأجهزة المختلفة لتحقيق الانضباط المروري والنهوض بالمنظومة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعزيز معايير السلامة المرورية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور أشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لشرح عن جهود إدارة المرور بالمحافظة من خلال تعاونها مع العديد من الجهات الخدمية والوحدات المحلية، لتحسين الحركة المرورية وعودة الانضباط في الشوارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

- تفعيل إجراءات الأمان وإلزام سائقى السيارات والدراجات البخارية باتباعها 


كما ناقش المحافظ عددًا من الملفات وطرق تطوير أداء المرور في المراكز والمدن للوصول إلى ما تسعى المحافظة لتحقيقه، من تعزيز دور وأهمية السلامة على الطرق، وتفعيل إجراءات الأمان وإلزام سائقي السيارات والدراجات البخارية باتباعها وذلك للحد من الحوادث.
وأكد المحافظ أهمية دعم إدارة المرور بالتجهيزات والمركبات والوسائل المرورية اللازمة ليقوم بكامل المهام المناطة بهذا الجهاز الحيوي.

وأوضح محافظ أسيوط أهمية التوعية المرورية للحد من الحوادث وضبط المخالفين للحفاظ على الأرواح والممتلكات وبذل جميع الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري وتعزيز الضبط الدوري للمخالفات.

وفي نهاية اللقاء، أشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير تجميل المدن وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء على التكدس المروري وخاصة أوقات الذروة، مشيداً بالتواجد الدائم لرجال المرور بالشوارع والميادين لتنظيم حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين، مطالبا بتكثيف الدوريات المرورية وتنظيم سير سيارات الأجرة ببعض الطرق الحيوية.

استراتيجية التنمية المستدامة الانضباط المروري التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الشئون المالية والإدارية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضبط المخالفين

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