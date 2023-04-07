القوات الأوكرانية تتشبث بباخموت المحاصرة

أفادت تقارير إعلامية بمقتل 7 مدنيين في قصف مدفعي أوكراني على مناطق تسيطر عليها روسيا، فيما تحتدم معركة باخموت التي أصبحت رمزًا لصمود كييف في وجه روسيا، دون أن تلوح أي نهاية في الأفق.

وقال مسئول روسي كبير، إنّ الفرصة معدومة لإجراء محادثات سلام هذا العام، فيما حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الصيني شي جين بينغ على إقناع روسيا بالتفاوض لإنهاء أخطر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وعقب محادثات في بكين أمس الخميس مع ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال شي إنه يأمل في أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من إجراء مفاوضات في أقرب وقت ممكن وحذر كافة الدول من استخدام الأسلحة النووية.

ولم يعرب عن استعداده للتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الرغم من أن فون دير لاين قالت إن شي أخبرها بأنه يمكن إجراء حوار عندما "تكون الظروف والوقت مناسبين".

وأعلنت الصين وروسيا شراكة "بلا حدود" ويسعى شي إلى تقديم الصين كوسيط في الصراع الأوكراني. وسبق أن اقترحت الصين خطة سلام من 12 نقطة، لكن الغرب رفضها بشكل عام في ظل إحجام الصين عن إدانة روسيا لغزو جارتها.

ووجه ماكرون حديثه لشي، بينما كانا يقفان بجوار بعضهما خارج قاعة الشعب الكبرى قبل اجتماعهما، قائلا: إن "العدوان الروسي في أوكرانيا وجه ضربة للاستقرار".

وتابع ماكرون، "أعلم أنني أستطيع التعويل عليك لإعادة روسيا إلى العقل والجميع إلى طاولة المفاوضات".

وليس هناك حاليًا محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، ونقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أمس الخميس عن دميتري سوسلوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن الفرص "معدومة" لإجراء محادثات سلام في 2023.

ويقول بوتين، إن "العملية العسكرية الخاصة" التي أطلقتها بلاده في أوكرانيا كانت ضرورية للقضاء على النازيين الأوكرانيين والدفاع عن روسيا في وجه الغرب المعادي، فيما تصفها أوكرانيا وحلفاؤها بأنها غزو غير مبرر.

وأودت الحرب بحياة الآلاف ودمرت مدنا وشردت الملايين وزعزعت استقرار الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن أربعة مدنيين قتلوا أمس الخميس في منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا بعدما سقطت قذائف على مرآب سيارات. كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار في محطة للحافلات في ليسيتشانسك شمال شرق دونيتسك.

وقال حاكم مدينة خيرسون في الجنوب، إن سبعة أشخاص أصيبوا في قصف شنته القوات الروسية هناك.