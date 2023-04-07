وزير الدفاع اللبنانى: القصف الإسرائيلى يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار فى الجنوب

علق وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، اليوم الجمعة، على القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، مشيرا إلى أن هذا التطور يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في الجنوب.

جاءت تصريحات "سليم" خلال لقائه في مكتبه، نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو والوفد المرافق، في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وفقًا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.

وشدد وزير الدفاع اللبناني على أن لبنان يلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، جازما أن الجيش كان وسيبقى حريصًا على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب، والجهوزية الدائمة للتصدي لأي عدوان.

من جانبه، أعرب "كروسيتو" عن الاستعداد الكلي للتعاون، ومساعدة الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، منوها بـكفاءة الجيش اللبناني، ومتانة التعاون القائم مع جيش بلاده.

- وزير الخارجية اللبناني يعلن تقديم شكوي لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلي

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، تقديم شكوي رسمية لمجلس الأمن الدولي جراء القصف الإسرائيلي المتعمد على جنوب لبنان.

وأوعز "بوحبيب" عقب التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، الى بعثة ​لبنان​ الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم الشكوى، خاصة أن القصف يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقاً فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أكدت مساء أمس الخميس، أن لبنان يشدد على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الامن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن استعداد لبنان للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرًا من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والامن الإقليميين والدوليين.