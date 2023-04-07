ضبط 17 الف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة مكبرة فجر اليوم لضبط من تسول له نفسه الاتجار بقوت الشعب، تم ضبط أكثر من 17 ألف لتر سولار تم تجميعها جميعا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح السريع وتم ضبطها قبل البيع.

جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وقامت الإدارة العامة للرقابة التجارية بمديرية تموين الغربية بحمله مكبرة فجر اليوم، على محطات تموين السيارات بدائرة مركز طنطا لضبط كل مخالف للقوانين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بقوت الشعب.

وتم المرور على محطات لتموين السيارات بدائرة مركز طنطا وتم جرد الأرصدة ومطابقة السجلات، وأسفر الجرد على وجود كميات من السولار لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط كمية قدرها 7000 لتر سولار داخل طلمبة رصيف 1، وضبط كمية قدرها 3564 لتر سولار داخل طلمبة رصيف 2.

كما تم ضبط كمية وقدرها 6800 لتر سولار محطة تموين سيارات وهذه الكميات بإجمالي 17364 ألف لتر سولار تم تجميعها جميعا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح السريع وتم ضبطها قبل البيع وعليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بتلك المخالفات