«إيتيدا» تُعلن أسماء الفائزين فى الدورة الثامنة والثلاثين لمسابقة Start IT

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) أسماء الفائزين في الدورة الثامنة والثلاثين لمسابقة Start IT، وهم BrainWise، وHELFEX Robotics، وthe Flanklers، وNASLS.

وتُنظم المسابقة كل ثلاثة أشهر، وهي مسابقة قومية لخطط الأعمال تستهدف رواد الأعمال أصحاب النماذج المبدئية والمفاهيم المُثبتة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين يعملون على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة.

ويحظى الفائزون بفرصة مميزة، إذ يتم احتضان مشروعاتهم في أحد مراكز الحاضنات التابعة للمركز لمدة عام، ويتضمن برنامج الاحتضان دعم مادي وخدمات عينية من خلال تقديم خدمات استشارية وتوفير البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر و الخدمات التسويقية، بالإضافة إلى إتاحة مكان عمل مزود بالأثاث اللازم والنفاذ للإنترنت، مع توفير التوجيه الفني والموضوعي واستشارات الأعمال.

جدير بالذكر، أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010، ويهدف إلى تعزيز الابتكار، وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد، وتقديم خدمات تقييم الابتكار، ومنح الشهادات والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.