قرار جديد من الاتحاد الإنجليزى بعد تصرف جوارديولا فى لقاء ليفربول

اتخذ الاتحاد الإنجليزي قرارًا تجاه بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بشأن تصرفه الأخيرة أمام مباراة ليفربول.

واحتفل جوارديولا بشكل مثير للجدل في مواجهة لاعبي ليفربول كوستاس تسيميكاس وآرثر ميلو، بعدما سجل مانشستر سيتي هدفًا خلال المباراة.

وقرر الاتحاد الإنجليزي عدم وجود خرق للقاعدة E3 أي التصرف بشكل غير لائق أو الإساءة إلى السمعة.

وعلّق جوارديولا على احتفاله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلاً:"كنت سعيدا وقلت ما مدى روعة هدفنا؟، هذا كل ما فعله وأنا أعتذر للغاية"، مضيفًا في تصريحات سابقة: "تحدث مع تسيميكاس، تحدث مع آرثر، لعدم الاحترام؟ اسأله إذا كنت افتقر إلى الاحترام".

وأتم "احتفلت بالهدف، احتفل مع ابني على الأرض وأتيت إلى هنا وأقول الهدف كان رائعًا، أليس كذلك؟" هذا كل شىء، أنا آسف جدًا، هل تعتقد أنه كان عدم احترام؟ حسنًا، أنا آسف".

كان الاتحاد الإنجليزي قد وجه اتهامًا بسوء السلوك لليفربول، بعد محاصرة لاعبيه للحكم، سيمون هوبر، ومنحه مهلة حتى يوم الأربعاء للرد بالمستندات للالتماس ضد هذا الاتهام.