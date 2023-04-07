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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان



نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان في عدد من المحافظات التي تختلف فيها أوقات الصلاة عن بعضها لدقائق.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجر ٤:١٠ ص

الشروق ٥:٣٩ ص

صلاة الظهر ١١:٥٨ ص

صلاة العصر ٣:٣٠ م

صلاة المغرب ٦:١٦ م

صلاة العشاء ٧:٣٦ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

صلاة الفجر ٤:١٤ ص

الشروق ٥:٤٤ ص

صلاة الظهر ١٢:٠٣ م

صلاة العصر ٣:٣٧ م

صلاة المغرب ٦:٢٣ م

صلاة العشاء ٧:٤٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

صلاة الفجر ٤:٠٥ ص

الشروق ٥:٣٦ ص

صلاة الظهر ١١:٥٥ ص

صلاة العصر ٣:٢٩ م

صلاة المغرب ٦:١٥ م

صلاة العشاء ٧:٣٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

صلاة الفجر ٤:٠٤ ص

الشروق ٥:٣٤ ص

صلاة الظهر ١١:٥٣ ص

صلاة العصر ٣:٢٧ م

صلاة المغرب ٦:١٣ م

صلاة العشاء ٧:٣٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنيا

صلاة الفجر ٤:١٨ ص

الشروق ٥:٤٥ ص

صلاة الظهر ١٢:٠٣ م

صلاة العصر ٣:٣٤ م

صلاة المغرب ٦:٢٠ م

صلاة العشاء ٧:٣٨ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجر ٣:٥٨ ص

الشروق ٥:٢٨ ص

صلاة الظهر ١١:٤٧ ص

صلاة العصر ٣:٢١ م

صلاة المغرب ٦:٠٧ م

صلاة العشاء ٧:٢٧ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر ٤:٠١ ص

الشروق ٥:٢٨ ص

صلاة الظهر ١١:٤٥ ص

صلاة العصر ٣:١٧ م

صلاة المغرب ٦:٠٣ م

صلاة العشاء ٧:٢٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجر ٤:٤٨ ص

الشروق ٦:١٢ ص

صلاة الظهر ١٢:٢٧ م

صلاة العصر ٣:٥٥ م

صلاة المغرب ٦:٤٢ م

صلاة العشاء ٧:٥٧ م

