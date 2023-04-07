الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان

مواعيد الصلاة  اليوم
مواعيد الصلاة  اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة  اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان لأداء الصلوات الخمس في موعدها وعدم الخروج عن وقتها.
 

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان
 

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد الصلاة  اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان في عدد من المحافظات التي تختلف فيها أوقات الصلاة عن بعضها لدقائق.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

 

صلاة الفجر ٤:١٠ ص
الشروق ٥:٣٩ ص
صلاة الظهر ١١:٥٨ ص
صلاة العصر ٣:٣٠ م
صلاة المغرب ٦:١٦ م
صلاة العشاء ٧:٣٦ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

 

صلاة الفجر ٤:١٤ ص
الشروق ٥:٤٤ ص
صلاة الظهر ١٢:٠٣ م
صلاة العصر ٣:٣٧ م
صلاة المغرب ٦:٢٣ م
صلاة العشاء ٧:٤٣ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

 

صلاة الفجر ٤:٠٥ ص
الشروق ٥:٣٦ ص
صلاة الظهر ١١:٥٥ ص
صلاة العصر ٣:٢٩ م
صلاة المغرب ٦:١٥ م
صلاة العشاء ٧:٣٦ م

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

 

صلاة الفجر ٤:٠٤ ص
الشروق ٥:٣٤ ص
صلاة الظهر ١١:٥٣ ص
صلاة العصر ٣:٢٧ م
صلاة المغرب ٦:١٣ م
صلاة العشاء ٧:٣٣ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنيا

 

صلاة الفجر ٤:١٨ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
صلاة الظهر ١٢:٠٣ م
صلاة العصر ٣:٣٤ م
صلاة المغرب ٦:٢٠ م
صلاة العشاء ٧:٣٨ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

 

صلاة الفجر ٣:٥٨ ص
الشروق ٥:٢٨ ص
صلاة الظهر ١١:٤٧ ص
صلاة العصر ٣:٢١ م
صلاة المغرب ٦:٠٧ م
صلاة العشاء ٧:٢٧ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٢٨ ص
صلاة الظهر ١١:٤٥ ص
صلاة العصر ٣:١٧ م
صلاة المغرب ٦:٠٣ م
صلاة العشاء ٧:٢٠ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١٢ ص
صلاة الظهر ١٢:٢٧ م
صلاة العصر ٣:٥٥ م
صلاة المغرب ٦:٤٢ م
صلاة العشاء ٧:٥٧ م
 

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