مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان لأداء الصلوات الخمس في موعدها وعدم الخروج عن وقتها.
مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان
نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان في عدد من المحافظات التي تختلف فيها أوقات الصلاة عن بعضها لدقائق.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجر ٤:١٠ ص
الشروق ٥:٣٩ ص
صلاة الظهر ١١:٥٨ ص
صلاة العصر ٣:٣٠ م
صلاة المغرب ٦:١٦ م
صلاة العشاء ٧:٣٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية
صلاة الفجر ٤:١٤ ص
الشروق ٥:٤٤ ص
صلاة الظهر ١٢:٠٣ م
صلاة العصر ٣:٣٧ م
صلاة المغرب ٦:٢٣ م
صلاة العشاء ٧:٤٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط
صلاة الفجر ٤:٠٥ ص
الشروق ٥:٣٦ ص
صلاة الظهر ١١:٥٥ ص
صلاة العصر ٣:٢٩ م
صلاة المغرب ٦:١٥ م
صلاة العشاء ٧:٣٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد
صلاة الفجر ٤:٠٤ ص
الشروق ٥:٣٤ ص
صلاة الظهر ١١:٥٣ ص
صلاة العصر ٣:٢٧ م
صلاة المغرب ٦:١٣ م
صلاة العشاء ٧:٣٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنيا
صلاة الفجر ٤:١٨ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
صلاة الظهر ١٢:٠٣ م
صلاة العصر ٣:٣٤ م
صلاة المغرب ٦:٢٠ م
صلاة العشاء ٧:٣٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجر ٣:٥٨ ص
الشروق ٥:٢٨ ص
صلاة الظهر ١١:٤٧ ص
صلاة العصر ٣:٢١ م
صلاة المغرب ٦:٠٧ م
صلاة العشاء ٧:٢٧ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ
صلاة الفجر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٢٨ ص
صلاة الظهر ١١:٤٥ ص
صلاة العصر ٣:١٧ م
صلاة المغرب ٦:٠٣ م
صلاة العشاء ٧:٢٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١٢ ص
صلاة الظهر ١٢:٢٧ م
صلاة العصر ٣:٥٥ م
صلاة المغرب ٦:٤٢ م
صلاة العشاء ٧:٥٧ م