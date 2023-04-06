مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15.. تصاعد الأحداث بين مهرة وزيدان

تواصلت الأحداث الخاصة بالحلقة الخامسة عشر، من مسلسل ضرب نار، بذهاب مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز بصحبة زيدان ماجد المصري الى شركته لتقابل انتصار شقيقة زيدان، واتفقا على العمل سويًا وسط حالة احتقان شديدة بينهما.

مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15

واستكملت الأحداث باستكمال بحث جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، على سحر صديقه مهرة والتي ستدله على مكان وجودها، ومع الأحداث تدخل مهرة في تفاصيل خاصة بداخل الشركة وهو ما يثير غضبه لكنه لم يتكلم معها عن الأمر.

وتواصلت احداث الحلقة الخامسة عشر، بعلاقة آعجاب شديدة من قبل صاحبه عربة كبدة قام الكومندا بالأكل عندها، حيث اهتمت صاحبة العربة به بشكل كبير ليشكرها، وتطلب منه أن يحضر إليها في أي وقت إذا احتاجت شئ.

وشهدت أحداث الحلقة دخول شقيقه مهرة، في علاقات عديدة لأصحاب يقومون بشرب المخدرات والمشروبات الكحولية، وهو ما يفعله شقيقهما ايضا، بتعرفه على فتاة تجعله يدخن المخدرات طوال الوقت، وهذا في غياب مهرة عنهما وانشغالها في فكرة العمل في شركة زيدان.

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وتعرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل ضرب نار غدًا الجمعة في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.