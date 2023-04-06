إزالة منزل آيل للسقوط بالداخلة في الوادي الجديد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة مساء اليوم الخميس، بإزالة إحدي المنازل القديمه والآيله للسقوط بإحدي الأحياء الموجودة بمنطقة موط القديمة التابعة لمركز الداخلة بناء على شكوي عدد كبير من المواطنين لتخوفهم من إنهيار المنزل القديم على المارة والاطفال في الشارع.

وعلى الفور قام المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، بمرافقة السيد صابر مبارز نائب ثانى رئيس المركز

بالذهاب إلي الموقع الذي يشكل خطر كبير على المارة ويهدد أهالي المنطقة، وعلى الفور أمر بإزالته حفاظاً على أرواح المواطنين بمساعدة جهاز تحسين البيئة، ومعدات وعمال المركز تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإزالة أي مبني قديم وغير مستغل يشكل خطر كبير على الاهالي المتواجدين والسكان المحيطين به وممتلكاتهم.