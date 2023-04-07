الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل لبناني يتوقع خفض التصعيد سريعاً بين «حزب الله» وإسرائيل

فادي عاكوم
فادي عاكوم

قال الكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم، إن إطلاق الصواريخ بين حزب الله والجيش الاسرائيلي أمر متكرر وليس الأول ولا الأخير.

وأضاف عاكوم في تصريحات للدستور، ان حزب الله دائما ما يطور الاحداث الداخلية في لبنان على هذا النحو، للضغط على الداخل اللبناني او لفرض شروطه او للابقاء على سلاحه.

وتوقع أن تهدأ الأمور بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وسوف يتم خفض التصعيد في أقرب وقت، ولاسيما أنه حتى الداخل الاسرائيلي لا يحتمل أي مغامرة عسكرية ضد حزب الله تحديدا في هذه الفترة، مضيفاً: "ولا حزب الله أيضاً قادر ماديًا ولا سياسيًا على إطالة أمد التصعيد.

الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة

من جانبها دعت الأمم المتحدة الجانبين اللبناني والإسرائيلي لضبط النفس خوفًا من تصعيد الأمور بعد أن قصفت لبنان إسرائيل بعشرات الصواريخ، قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، حذرت من التصعيد، بعد أن ردّت على الصواريخ اللبنانية بقصف مواقع إطلاق النيران، ووصفت الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية".

القوة التابعة للأمم المتحدة قالت في بيان “الوضع الحالي خطير للغاية، وعلى الطرفين ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد، حيث أكد مسئول دفاعي بالجيش الإسرائيلي لوكالة ”رويترز" أن الجيش الإسرائيلي يقيم الوضع بعد الصواريخ اللبنانية، ومازال حتى الآن يفترض أن فصائل فلسطينية هي من تتحمل مسئولية إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

فادي عاكوم حزب الله الجيش الإسرائيلي الداخل اللبناني الامم المتحدة

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