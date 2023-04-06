الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع موظف بالمعاش سقط من بلكونة منزله فى البحيرة

جثة
جثة

لقى موظف بالمعاش مصرعه، اليوم بعدما اختل توازنه وسقط من بلكونة منزله بالطابق الأول علوى بإحدى قرى مركز أبو حمص بالبحيرة. 

تم نقل الجثة لمستشفى أبو حمص العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية .

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة أبوحمص بتلقيه بلاغا من المستشفى العام بوصول محمد ف م ٨٣ سنة  بالمعاش ( كفيف البصر ) ومقيم دائرة المركز  جثة هامدة إدعاء سقوط من أعلى.

بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المجنى عليه قرروا أنه أثناء تواجد المجنى عليه ببلكونةمنزله بالطابق الأول علوى إختل توازنه وسقط أرضا بالشارع، مما تسبب فى وفاتة فى الحال 

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية .

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