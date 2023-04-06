أمين الفتوى يجيب على متصلة تعاني من الوساس القهري

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تعانى من وسواس عن الموت يجعلها تبكى كلما سمعت عن رحيل شخص:"كتير بيشتكوا من الوسواس، اوعوا تسيبوا نفسكم له هيجيلك كل شوية بحاجة مرة فى العبادة فى الأولاد فى الصحة، اوعى تسيب نفسك دون إرادة قوية".

الوساس القهري

وحرص عويضة، خلال لقائه مع برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر فضائية "الناس"، على طمأنتها وتهدئة روعها:""وسواس حسد أولادك، خلى عندك إرادة قوية، وأؤمنى أن ما يحدث هو مراد الله، واللى مقدرة ربنا هيكون، خايفة يتحسدوا عندنا علاج للحسد علمه لنا سيدنا النبي، وهو قراءة المعوذتنين وامسحى على رأس ابنك، وإن شاء الله مش هيصيبه أي شيء".

فضائية الناس

وانطلقت قناة الناس في ثوب جديد باستعراض مجموعة وخريطة برامجية تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.