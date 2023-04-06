ضبط 600 كيلو جرام «رنجة فاسدة» داخل مصنع في الغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين وبالإشتراك مع الطب البيطري، اليوم الخميس، من تحرير عدة محاضر بدائرة مركز كفر الزيات.



حيث تم ضبط مصنع أسماك مدخنة «رنجة» بناحية قرية أبيار، لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وإنتاج وعرض للبيع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبها علامات فساد ظاهري، حيث تم ضبط 120 صندوق رنجة باجمالي وزن 600 كيلو جرام، وتم التحفظ على هذة الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تم ضبط المسؤل عن أحد محلات بيع الدواجن الحية بكفر الزيات، لقيامة بغش لحوم الدواجن وحقنها بالمياة بغرض الغش التجاري وتم التحفظ على 30 كيلو لحوم دواجن، يشتبة في عدم صلاحيتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير 3 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية بمدينة كفر الزيات.

كما تم ضبط 2095 عبوة سمن، وشاى، وفول، وطحينة، منتهية الصلاحية داخل محل بدال تموينى بمركز طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.