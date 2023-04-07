البيت الأبيض يكشف أسرار الانسحاب الأمريكي أمام طالبان

كشف البيت الأبيض - اليوم - إنه عن تسليمه تقريرًا سريًا إلى الكونغرس حول عملية الانسحاب الأمريكية من أفغانستان في العام قبل الماضي، مؤكدًا أن الانسحاب كان ضروريًا لإنهاء 20 عامًا من المحاولات الفاشلة في محاربة حركة طالبان.

الانسحاب كان ضرورة

من جانبه أوضح مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الإنسحاب كان ضروريًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان رافضًا لأي أفكار حول إرسال جيل جديد من المواطنين الأمريكيين لخوض حربًا لا طال منها وكان يجب أن تنتهي منذ زمن بعيد.

المجلس أكد أن الانسحاب كان صادمًا للكثيرين وكشف عن قوة حركة طالبان التي نجحت في أسابيع قليلة في الإطاحة بالقوات الأفغانية التي تم تدريبها على يد الدول الغربية.

التقرير يحمّل ترامب المسئولية

في السياق ذاته، أوضح تقرير البيت الأبيض للكونغرس أن الرئيس الأمريكي قدم كل ما يستطيع لإغلاق ملف التواجد الأمريكي في أفغانستان، حيث ألقت الإدارة باللوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن وقع على اتفاق سابق مع طالبان، مؤكدين أن السبب الآخر هو صدمة الاستخبارات الأمريكية التي لم تكن تتوقع انهيار القوات الحكومية الأفغانية بهذه السرعة أمام طالبان، كما جاء في الوثيقة أن إدارة ترامب تركت لإدارة بايدن موعدًا للانسحاب، لكن من دون خطة لتنفيذه.