الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل المحمية.. حزمة دروس في الحلقة 14 من المسلسل الرمضاني

المحمية
المحمية

قدّم مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية” حزمة من الدروس المستفادة في كل حلقة تعرض يوميًا طوال شهر رمضان؛ بهدف توعية الأطفال ولفت نظرهم بالأخلاق الحميدة.

مسلسل المحمية الحلقة 15

ظهرت السمكة “عنبة” برفقة الأخطبوط “حكيم” وهى نادمة على ما حدث بسبب سوء ظنها في صديقتها الذي جعلها تهرب من المحمية وهى تبكي بكاءً هيستيريًا، وحرص فرح وحمزة على اتباعها والبحث عنها، ما جعلهم يتعرضون لهجوم القرش وتسبب ذلك في شرخ خوذة “فرح” التي تعكف على إصلاحها بمساعدة شقيقها “حمزة”؛ حتى تستطيع العودة للغطس مرة أخرى.

الحلقه 14 من «المحمية».. فرح وحمزة يبحثان عن «عنبه»باستخدام الفلفل الاسود

اعترفت عنبة لـ“حكيم” بتسرعها وسوء ظنها لصديقتها، فنصحها حكيم ألا تسيء الظن في أي شخص بعد ذلك، وأن تتأني في الحكم أو بأي قرار تتخذه فيما بعد، لافتًا إلى أن سوء الظن سلبياته عديدة وأن ما حدث أمر بسيط لما كان سيحدث إذا استمرت في سوء ظنها، وكان الهدف من المشهد إبراز سلبيات سوء الظن وتوعية الأطفال المتابعين لمسلسل “المحمية”.

صناع مسلسل المحمية

مسلسل الرسوم المتحركة "المحمية" إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.

المحمية مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة بطولة: زياد الجندى في دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبوالعينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم وهانى عبدالحى في دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية «شارك» الشرير، ومعتز الشاذلى من إخراج أحمد مهدي وحسين مجدي، وسيناريو وحوار باسل مجدي.

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