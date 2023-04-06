مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15.. سيف يعيش في منزل جعفر للمرة الأولى: "بحسه زي ابني"

احتضن محمد رمضان في الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة سيف الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داش بعد وفاة والدته الفنانة لنبى ونس عقب مرضها ونقلها إلى المستشفى.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15

وأخذ جعفر سيف إلى المنزل وقال له: "هتعيش معايا والبيت دا بيتك أنت زي ابني ودا مش كلام أكيد أنت حاسس بكدة".

لتسأله مي كساب التي تجسد دور ثريا زوجته الأولى ما حكاية هذا الشاب معه ليرد عليها: "بحس أنه ابني اللي مخلفتوش معرفش ليه إحساسي ناحيته عامل كده".

ويعيش سيف أجواء من الحزن بعد وفاة والدته وقال لرمضان: "أنا معنديش حد غير أمي مكنش ليا حتى أصحاب أنا دايمًا بستقل بنفسي في أي علاقة مينفعش أكون حبيب أو صاحب الدنيا وحشة جدًا من غير أب وهي راحت".

لبنى ونس تجسد دور فاطمة التي كان بلال شامة أعطاها نجل محمد رمضان عقب اختطافه من المستشفى بعد ولادة مي كساب له منذ ١٩ عاما.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.