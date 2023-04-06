مروة ناجى: سعيدة جدًا بغناء رباعيات مسلسل «جعفر العمدة»

كشفت الفنانة مروة ناجي، عن تفاصيل غنائها لرباعيات مسلسل "جعفر العمدة" والذي يُذاع خلال شهر رمضان، قائلًة: "من وقت ما بدأنا نتكلم أنا والمخرج محمد سامي كان بيقولي الرباعية بتاعتك دي مشهد ماستر سين في المسلسل ومهمة جدًا، وكانت الرباعيات دي لا تقل أهمية لمحمد سامي عن متابعته الخاصة في المسلسل".

وقالت "مروة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "دخلنا غنينا الرباعيات وكنا نتعامل أنا والملحن هيثم نبيل والموزع خالد نبيل بمنتهى الحب وعلى قلب بعض، وبعتنا المزيكا لمحمد سامي ولكنه طلب أن تكون الأغنية بها الكثير من الحنية والشجن، ولما سمعت الأغنية بعد ما خلصنا تسجيلها كنت ميتة من العياط".

وتابعت: "المخرج محمد سامي كان معيشني في المشاهد لأني ملحقتش أشوف المشهد أثناء عرض المسلسل لتواجدي خارج مصر، وكنت من أول حلقة بعيط زي باقي الناس"، مؤكدة أن الفنانة لبنى ونس تقوم بدور عبقري في المسلسل، قائلة: "لبنى ونس عاملة مشاهد عبقرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بحس أنها أمي وأي مشهد بينها وبين أحمد داش، تحس أن الست دي بتحبه أوي ولحد النهارده كل ما بشوف مشاهدها بعيط في كل حلقة".

وأردفت: "في بعض الأوقات تكون الرباعيات داخل المسلسل أهم بكثير من التترات، لأن التفاعل معها يكون أقوى في التعامل معها على السوشيال ميديا ولما نزلت عملت مشاهدات بالملايين على التيك توك وإنستجرام، وعايزة أبارك لأحمد سعد لأنه قدم رباعيات جميلة أوي ولسه عنده كتير، وفي رباعية أخرى موجودة لمي كساب".