إصابة 8 مواطنين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس - السخنة

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس- السخنة"، أسفر عن إصابة 8 مواطنين، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

البداية بتلقي مرفق إسعاف السويس بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق السخنة، قرب أحد المنتجات السياحية، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات لموقع الحادث.

وكشفت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ما أدى لإصابة 8 من العاملين بإحدى شركات إنتاج الأسمنت.

وقال مصدر طبي، إن قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام استقبل المصابين، وتراوحت الاصابات بين كسور وكدمات وسحجات، والحالة العامة للمصابين مستقرة، وخضعوا للفحص الطبي وجرى نقلهم إلى الأقسام الداخلية لتلقي العلاج.