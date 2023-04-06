الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصادرة 1500 كيلو توابل منتهية الصلاحية فى الغربية

توابل
توابل

قامت مديرية التموين بالغربية، بمصادرة 1500 كيلو توابل منتهية الصلاحية، داخل مخزن بطنطا قبل إعادة تعبئتها ووضع استيكرات بتواريخ صلاحية جديدة عليها، وطرحها للبيع فى الأسواق.

وقاد وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بطنطا لمتابعة الأسواق وإحكام السيطرة التموينية، ومدير إدارة تموين طنطا، ومدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط طن ونصف توابل لحوم ودجاج وبيتزا انتهاء 6/2021 وانتهاء 11/2022  داخل مخزن لإعادة تعبئتها مرة أخرى ووضع استيكرات بتواريخ جديدة لطرحها بالأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

مديرية التموين الغربية توابل منتهية الصلاحية داخل مخزن وكيل وزارة التموين لحوم

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