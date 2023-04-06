غدا.. انطلاق منافسات "المجمعة الثالثة" لدوري قصار القامة بمركز شباب الجزيرة



تنطلق مساء غدا الجمعة الدورة المجمعة الثالثة لدوري قصار القامة ، والذي تنظمه اللجنة الباراليمبية المصرية، ويستضيف مركز شباب الجزيرة المباريات الدورة المجمعة الثالثة ، بدء من الساعة السابعة مساء، وحتي العاشرة مساء بالصالة المغطاة لذوي الهمم. وتشارك في الدورة المجمعة الثانية فرق :-

مركز شباب النصر ، ونادي كفر سعد دمياط ، ونادي نجوم السادات ، ونادي محافظة الفيوم ، ونادي شرم الشيخ الرياضي ، ،ومركز شباب حلمية الزيتون .

وكانت نتائج الدورة المجمعة الأولى قد أسفرت عن :- فوز الأهلي بالملاحة على ناي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان 0/3 ، فوز البنك الاهلي على مركز شباب الحلمية 0/1 ، فوز شرم الشيخ على مركز شباب النصر 0/4 ، وفوز البنك الاهلي على نادي السادات 3/5 ، وتعادل مركز شباب النصر مع نادي كفر سعد ، ونادي الاقصر مع نادي السادات بنفس النتيجة المباراتين بدون أهداف.

كما أسفرت نتائج الدورة المجمعة الثانية عن : فوز النادي الاهلي بالملاحة على البنك الاهلي 1/5 ، وفوز اسوان على البنك الاهلي 0/2 ، وفوزه الناد ي الاهلي بالملاحة على مركز شباب الحلمية 1/2، وفوز البنك الاهلي على مركز شباب الحلمية 0/1 ، وتعادل اسوان مع مركز شباب الحلمية 3/3.

ويتبقى بمنافسات الدوري دورة مجمعة أخيرة ، بعدها يتم ترتيب فرق المجموعتين بحسب نتائجها في الدورات المجمعة ليتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنهائي الدوري حيث يلعب اول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية واول المجموعة الثانية مع ثاني الأولى ، ثم يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدوري .