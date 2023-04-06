بسبب 40 جنيهًا.. خناقة تنتهى بقتل شاب وحبس آخر فى طنطا

ينتظرالآلاف من أهالي قرية سبرباي التابعة لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، جثمان الشاب "أحمد. م"، المقيم بقرية سبرباي، التابعة لمركز ومدينة بطنطا، بعدة طعنات نافذة ومتفرقة، وإصابة آخر عقب مشادة كلامية نشبت بينهما وبين آخر، أثناء جلوسهم على أحد المقاهي، أمام مجمع المواقف.

وأكد شهود عيان أن نشوب الخلف كان بسبب خلاف على حساب المشاريب، الذي حاول الضحية مراجعة المتهم فيه، إلا أن المتهم أصر على إلزام الضحية بكامل حساب الطلبات التي شربوها معًا وعرض الضحية دفع نصف الثمن المقدر بـ40، إلا أن الجاني أصر على دفعه مبلغ 80 جنيها، موجهًا صاحب المقهي بأن الحساب لدي الضحية وحده.

وتطورت الأمور لاستخدام السلاح الأبيض، وأصيب الضحية بطعنات نافذة أودت بحياته فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى للكشف الطب الشرعى عليها، وضبط المتهم، وقررت نيابة مركز طنطا، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شهدت أحد المقاهي، بالقرب من مجمع مواقف سبرباي، بمركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، بعدة طعنات نافذة، وإصابة آخر، إثر مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي، ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، بلاغًا يفيد باستقبال المستشفي لشاب جثة هامدة وآخر مصابا ادعاء مشاجرة بقرية سبرباي بدائرة مركز طنطا، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شاب يدعي "أحمد. م. ب"، مقيم بقرية سبرباي، التابعة لمركز ومدينة بطنطا، بعدة طعنات نافذة ومتفرقة، وإصابة آخر، بعد مشادة كلامية نشبت بينهم وبين آخر، حال جلوسهم علي أحد المقاهي، أمام مجمع المواقف.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.