الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سباليتي يكشف احتمالية لحاق أوسيمين بمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، عن موقف مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، من اللحاق بمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويحل نابولي ضيفًا على ميلان في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في التاسعة مساءً، على ستاد سان سيرو.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي لمباراة ليتشي بالدوري الإيطالي:"فرصة مشاركة أوسيمين أمام ميلان قوية ولكن يتوجب علينا الانتظار ورؤية التطورات".

وتعرض أوسيمين للإصابة في الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الماضي.
وأضاف سباليتي:"في الغد لا توجد فرصة، نذهب للأسبوع المقبل بجدول العمل وبالنسبة للمباريات التالية هناك العديد من الاحتمالات".

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة وبفارق 16 نقطة عن فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، وخلفهما ميلان في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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