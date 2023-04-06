الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر بكمية من الأقراص المخدرة بمنشأة ناصر

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة مسجل خطر بقصد الاتجار بمنشأة ناصر. 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة اخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة اخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته 1140 قرصا مخدرا من أقراص "الباركينول ، الأموتريل" – مبلغ مالي"، بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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