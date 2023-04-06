محافظ كفر الشيخ: توفير السلع الغذائية في 19 معرضا بأسعار مخفضة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معرض أهلا رمضان بشرق مدينة كفر الشيخ بجوار دوار دوران الـ47، اليوم الخميس، للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% الى 30 % بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجاريه، ويضم المعرض 40 جناحا للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، ويضم كافة أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، والمنظفات، واللحوم والاسماك، بأسعار مخفضة.



كما تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، هايبر القوات المسلحة غرب مدينة كفر الشيخ، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 لـ 30%.



واطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

كما وجه محافظ كفر الشيخ العارضين بالمزيد من التخفيضات، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح 19 معرضاً وهيبراً بمدن ومراكز المحافظة،" كفر الشيخ، سيدى سالم، "2"سيدي غازي، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا، ومسير، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، إضافة إلى 3 معارض للتربية والتعليم، "إضافة لماركت المنطقة الشمالية بلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، إضافة لعدد من المنافذ المتعددة، ومنافذ أمان التابعة لمديرية الأمن.



ووجه نور الدين، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجه وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.