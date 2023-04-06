مستفيدو برج العرب.. شنط الخير دعم وإعانة على صعوبة الحياة

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قدّمت الجمعيات الأهلية المنضمة لمبادرة كتف في كتف الوجبات الساخنة والشنط الخيرية المدعمة للبسطاء في القرى الأكثر احتياجًا.



تكثف “مطابخ الخير” أعمالها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، "مبادرة كتف في كتف" لتوزع وجبات الخير على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

تقول رضا رجب، من أهالي برج العرب بالإسكندرية إن المبادرة الرئاسية لن تتركنا في أي توقيت فشنط الخير التي أعلن عنها الرئيس السيسي ساعدتنا بالفعل في شهر رمضان على تلبيه احتياجاتنا.

واصلت أنها أم لـ3 اطفال وحقاً كان يملأ قلبها الحزن لان تزداد النفقات في شهر رمضان وهي لا تقوى على سدادها معلقة "ربنا مضيعش عشمي وراضاني".

وتابعت هدى موسى، أن شنطة الخير للمبادرة الرئاسية بالفعل كافية وتملأها كل السلع الأساسية التي تحتاجها أي أسرة لتلبية احتياجاتهم في شهر رمضان.

وأشادت بأن هناك جهود مكثفة من قبل متطوعي المبادرة الرئاسية قبل حلول شهر رمضان لتلبية طلباتنا وإعانتنا على مواجهة صعوبة الحياة.

وثمنت موسى، بأن المنطقة التي تسكن فيها شهدت نقلة حقيقية منذ تنفيذ المشروعات التنموية فيها لتنقلها من منطقة عشوائية لمنطقة لائقة للمعيشة السكانية فيها.



فمكونات شنطة رمضان التي توزعها المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتكون من 2 كيلو رز، 2 كيلو سكر، 4 أكياس مكرونة (الكيس 400 جرام)، كيس فول (500 جرام)، كيس لوبيا (500 جرام)، 750 مل زيت، 100 جرام شاي.