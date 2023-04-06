الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو برج العرب.. شنط الخير دعم وإعانة على صعوبة الحياة

كتف في كتف
كتف في كتف

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قدّمت الجمعيات الأهلية المنضمة لمبادرة كتف في كتف الوجبات الساخنة والشنط الخيرية المدعمة للبسطاء في القرى الأكثر احتياجًا.

تكثف “مطابخ الخير” أعمالها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، "مبادرة كتف في كتف" لتوزع وجبات الخير على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

تقول رضا رجب، من أهالي برج العرب بالإسكندرية إن المبادرة الرئاسية لن تتركنا في أي توقيت فشنط الخير التي أعلن عنها الرئيس السيسي ساعدتنا بالفعل في شهر رمضان على تلبيه احتياجاتنا.

واصلت أنها أم لـ3 اطفال وحقاً كان يملأ قلبها الحزن لان تزداد النفقات في شهر رمضان وهي لا تقوى على سدادها معلقة "ربنا مضيعش عشمي وراضاني".

وتابعت هدى موسى، أن شنطة الخير للمبادرة الرئاسية بالفعل كافية وتملأها كل السلع الأساسية التي تحتاجها أي أسرة لتلبية احتياجاتهم في شهر رمضان.

وأشادت بأن هناك جهود مكثفة من قبل متطوعي المبادرة الرئاسية قبل حلول شهر رمضان لتلبية طلباتنا وإعانتنا على مواجهة صعوبة الحياة.

وثمنت موسى، بأن المنطقة التي تسكن فيها شهدت نقلة حقيقية منذ تنفيذ المشروعات التنموية فيها لتنقلها من منطقة عشوائية لمنطقة لائقة للمعيشة السكانية فيها.


فمكونات شنطة رمضان التي توزعها المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتكون من 2 كيلو رز، 2 كيلو سكر، 4 أكياس مكرونة (الكيس 400 جرام)، كيس فول (500 جرام)، كيس لوبيا (500 جرام)، 750 مل زيت، 100 جرام شاي.

كتف فى كتف المبادرة الرئاسية الإسكندرية شنط الخير شنط الخير المدعمة

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

إحالة مسئول بأحد البنوك للمحاكمة لاختلاسه مبلغ تعدى 2 مليون من عهدته

مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 15.. وفاة فاطمة والدة سيف

مسلسل "الكبير أوي 7" الحلقة 15.. "جوني" يكتشف حقيقة خيانة هدرس

"المحمية" الحلقة 15.. جد حمزة وفرح يسترد عافيته ويتعرض لتطفل نديم الصياد

موعد صرف معاشات مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟

تفاصيل إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. من المتورط؟