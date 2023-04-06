مصرع طالب وإصابة صديقه في حادث مروري بقنا

لقي طالب مصرعه وأصيب صديقه، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في منطقة الزبيدي بالقرب من مسجد عبدالرحيم القناوي، في بندر قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين ومنطقة الزبيدي بالقرب من مسجد عبدالرحيم القناوي في دائرة البندر.

أسفر ذلك عن مصرع يوسف أحمد 19 عامًا، وإصابة محمد أحمد، تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.