بعد قليل.. إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، فعالية إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م، والتى تقام بالحي الحكومي فى العاصمة الإدارية

وأعلنت وزيرة التضامن عن تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أنه تم وضع عدد من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها:-

-أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

-أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

-لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

-مصري الجنسية.

-يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

-يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.



أما الحالات المرضية التى لا يسمح لها التقدم بطلب لأداء مناسك الحج هى:-

-الحالات الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

-مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيلا كلويا.

-مرضى تليف الرئة.

-حالات السمنة المفرطة المرضية.

-الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».

-السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

-الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.