تشميع مخزن أدوية غير مرخص وتحرير 33 محضراً في حملات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.

وفي هذا الصدد؛ قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والصيدليات، استهدفت منطقتي جليم وسان ستيفانو بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات يتم استخدامه لتخزين الأدوية المستوردة بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى إدارته من قبل غير المختصين، حيث تم غلق وتشميع المخزن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل التفتيش الصيدلي والجهات المعنية بالحي.

وتوجهت الحملة إلى طريق الحرية بدءاً من منطقة جليم وشارع أحمد فتحي جليم، مرورًا بشارع عبد السلام عارف ومنطقة جناكليس وسان ستيفانو، ️واسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر متنوع، والتحفظ على 81 حالة إشغال متنوع وتحصيل 7 آلاف جنيه مديونيات صرف صحي.

شارك في الحملة وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم والمكتب الفني للمحافظ، وإدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ورخص المحلات والإيرادات واللجان والمجالس وشركة نهضة مصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والمنشآت التجارية والصيدليات والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين.

وكان قد أعلن محافظ الإسكندرية أن جهاز حماية المستهلك قام خلال الأسبوعين الماضيين بالمرور على 512 منشأة تجارية وتحرير 102 محضر للمنشآت المخالفة، لافتا إلى أنه تم ضبط طن دقيق مجهول المصدر بأحد المخازن بمنطقة الترعة المردومة، كما تم ضبط 71 محل لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم إصدار فواتير للمستهلكين وتضليلهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن.

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