الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شتمتني بأهلي.. المتهم بالتعدي على صديقته بمدينة نصر يعترف بجريمته

المتهم
المتهم

تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع المتهم بالتعدى على صديقته بمدينة نصر.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، أن المجني عليها قامت بسبه وسب أسرته ووالدته هاتفياً على إثر مشادة هاتفية بينهما.

كما أنها قامت بغلق باب سيارتها علي يده مما تسبب في إصابته بكسر باليد اليمنى.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها للاستماع لاقوالها.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقبالها (طالبة - مقيمة دائرة القسم) مصابة بجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤالها أفادت بتضررها من  طالب - مقيم دائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بآلة حادة حال تواجدهما بدائرة القسم لخلافات بينهما .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه

التحقيق مع المتهم التعدى عليها بالضرب امن القاهرة شرطة مدينة نصر أول

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