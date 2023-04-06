رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يلتقون وزير الدفاع السعودى

التقى الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وفي بداية اللقاء هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، الأمير خالد بن سلمان بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومن خلاله إلى القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، متمنين لهم موفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي كل التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين.

- استعراض مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن

كما جرى استعراض مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تضمن إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس عاليًا، مواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب وإحلال السلام، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات.

من جانبه أكد الأمير خالد بن سلمان، التزام المملكة العربية السعودية بدعم اليمن وقيادته السياسية، وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والأمن والاستقرار.