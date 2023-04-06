الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يلتقون وزير الدفاع السعودى

من اللقاء
من اللقاء

التقى الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. 

وفي بداية اللقاء هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، الأمير خالد بن سلمان بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومن خلاله إلى القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، متمنين لهم موفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي كل التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين.

- استعراض مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن

كما جرى استعراض مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تضمن إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس عاليًا، مواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب وإحلال السلام، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات.

من جانبه أكد الأمير خالد بن سلمان، التزام المملكة العربية السعودية بدعم اليمن وقيادته السياسية، وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والأمن والاستقرار.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي السعودية مستجدات الوضع اليمني اليمن

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

طقس اليوم.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقون وزير الدفاع السعودي

«أخبار فاتتك»| أسعار الدواجن اليوم.. ومدحت عبدالهادي مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تهتم بقطاع الشباب والرياضة بشكل كبير

الخارجية الروسية: فنلندا أصبحت ضحية أخرى لتحالف «الناتو» لمواجهة موسكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات اقتحام الأقصى.. انتفاضة عربية ضد انتهاكات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثانية

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى