إصابة شخصين صدمتهما سيارة بالطريق الزراعي في البحيرة

أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، صدمتهما سيارة أمام شركة الكهرباء بالطريق الزراعي اتجاه محافظة القاهرة، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور “رضا. م. م”، 45 سنة، مقيم بناحية مركز كفر الدوار، "منى. غ. م"، 22 سنة، مقيمة بناحية مركز كفر الدوار للطريق الزراعي صدمتهما سيارة مسرعة ما أدى إلى إصابتهما بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.