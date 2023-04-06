الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين صدمتهما سيارة بالطريق الزراعي في البحيرة

إصابة شخصين صدمتهما
إصابة شخصين صدمتهما سيارة

أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، صدمتهما سيارة أمام شركة الكهرباء بالطريق الزراعي اتجاه محافظة القاهرة، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور “رضا. م. م”، 45 سنة، مقيم بناحية مركز كفر الدوار، "منى. غ. م"، 22 سنة، مقيمة بناحية مركز  كفر الدوار للطريق الزراعي صدمتهما سيارة مسرعة ما أدى إلى إصابتهما بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إجراءات القانونية إصابة شخصين أصيب شخصين الإجراءات القانونية ادي النطرون الطريق الصحراوي ب الطريق الصحرا العرض على النيابة العامة

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