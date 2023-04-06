الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معلول: نهدى الفوز على المحلة إلى جماهير الأهلى

علي معلول
علي معلول

وجه علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة للجمهور بعد الفوز على المحلة بثلاثية نظيفة في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف معلول في تصريحاته عقب المباراة قائلًا: «فوز مهم بعد مباراة الهلال الصعبة.. وهذا الفوز يمنح اللاعبين مزيدًا من الثقة في التوقيت الحالي».

وأكد معلول أن تركيز اللاعبين طوال الـ٩٠ دقيقة في مباراة اليوم كان مفتاح الفوز.

وعن فوزه بجائزة الأفضل في مباراة اليوم قال معلول: «جائزة تحفيزية مهمة وتتويج مجهود ١١ لاعبًا في الملعب والأهم أن يحصل عليها لاعبو الأهلي في كل مباراة».

وعن ضغط المباريات المقبلة أوضح: «خبرات لاعبي الأهلي تزيد من الهدوء النفسي والإعداد الجيد رغم ضغط المباريات وأهميتها في الفترة الحالية».

وعن المباراة المقبلة أكد معلول أن الأهلي أمامه مباراة مهمة وصعبة في نهائي كأس مصر، ولهذا سوف يبدأ الفريق من غدٍ الاستعداد لها جيدًا.

وعن مواجهة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال قال علي معلول: «نستعد لها بشكل خاص بالتأكيد، خصوصًا أن أدوار الإقصاء يكون لاعبو الأهلي حاضرين وجاهزين فيها من أجل إسعاد الجماهير».

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