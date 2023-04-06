الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس تنشيط السياحة يكشف تفاصيل الحملة الترويجية المنطلقة فى دول الخليج

عمرو القاضى مع محرر
عمرو القاضى مع محرر الدستور

كشف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة عن أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم إطلاق حملة ترويجية إلى دول الخليج وبعد فترة من إطلاق الحملة ستدخل في مرحلة منها دولة الأردن .

 

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة للدستور، أن السائح العربي مختلف عن السائح الأوروبى باتخاذ قرار السفر حيث أن السائح الأوروبى يرتب قرار سفره قبلها بفترة طويلة في حين أن السائح الخليجي قرار سفره سريع ولا يحتاج إلى بحث كثير عن المقصد الذى سيزوره، كما أن المسافة بيننا وبين دول الخليج تحفزهم على القدوم إلى مصر وسهولة حصوله على التاشيرة، وأن الحملة الترويجية ممتدة خلال شهور الصيف المقبله وتزيد فى توقيت السفر للسائحين.

 

وأشار القاضي إلى أن الحملة الرئيسية التى تم إطلاقها ل 12 دولة رئيسية مؤشراتها جيدة للغاية فالحركة السياحية الحالية الوافدة إلى مصر مطمئنة وهناك تدفقات سياحية على كافة المقاصد المصرية.

 

 ولفت القاضي إلى أن هناك إقبال على الجناح المصرى الذي شارك بالمعرض السياحي الدولي WTM Latin America الذي انتهت فعالياته اليوم  ٥ أبريل الجاري بمدينة ساوبولو بدولة البرازيل، وهو من ضمن آليات تحركنا إلى دول أمريكا الجنوبية لاستقطاب الاعداد السياحية منها.

 

وفى ذات السياق من المقرر أن يفتتح  الخميس وزير السياحة والآثار أحمد عيسى معرض الآثار ”رمسيس وذهب الفراعنة“ وهو من المعارض الأثرية المؤقتة التي تقام بخارج البلاد ؛ والتي تستهدف العمل على الترويج لمنتج السياحة الثقافية في مصر. 

 

وسيقام المعرض في العاصمة الفرنسية باريس لمدة 6 أشهر بعد الانتهاء من عرضه بمتحف دي يونج بسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لنقله للعرض في محطته بمدينة باريس.

هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية دول الخليج شهر رمضان المبارك السائح العربى

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