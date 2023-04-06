حضرة العمدة الحلقة 14.. روبي تضع كاميرات مراقبة لرصد الجرائم داخل «تل شبورة»

تصاعدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة بطولة النجمة روبي، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

وقررت «صفية عارف الفارس» عمدة قرية تل شبورة، وتجسدها روبي، وضع كاميرات المراقبة الأمنية بكافة الشوارع وأمام البيوت والمحلات، داخل القرية.

وجاء وضع الكاميرات بهدف تحديد الإجراءات التنفيذية للنظام وتقوية الجانب الأمني في جميع الأماكن، وكشف كل العمليات والصفقات المشبوهة ورصد كل الجرائم، والعمليات الإرهابية التى تحدث داخل القرية.

غرفة عمليات وكاميرا مراقبة فى قرية «تل شبورة»

واجتمعت «صفية الفارس» روبي، بـ «صلاح دهيشة» حسام داغر، وطلبت منه وضع كاميرات مراقبة فى كل المناطق بقرية تل شبورة، وتأسيس غرفة عمليات، لمتابعة تلك الكاميرات لحظة بلحظة، ما أثار استيائه فى بداية الأمر مبررا ذلك قائلا: «هيقولوا الهايشة بيشتغلوا عند الفوارسة»، ومن ثم رفضت «صفية» وجهة نظره ونجحت باقناعه قائلة: «مش أنت بيل چيتس القرية.. والكاميرات دى هتكون حماية لأطفال القرية وكبارهم».

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

ويعرض المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، إضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.