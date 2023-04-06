الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ«البرلمان العربى» تطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير الجمل

طالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل والفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، مؤكدة أن ما استمرار الحملة الممنهجة الإسرائيلية للاعتداء على المصليين الفلسطينيين ومنهم نساء وأطفال يضرب كل قواعد ومواثيق حقوق الإنسان، وهو ما يجب أن يتصدى له المجتمع الدولي بكل حزم.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن مشاهد الاعتداء على المصليين تؤجج مشاعر الغضب في نفوس الأمة الإسلامية وكل من لديه قلب حي، فلدور العبادة حرمة لابد وأن تكون خارج إطار الاعتداءات والتنكيل، مؤكدة أن ما حدث يضاف لسلسة جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث روع جنود الاحتلال المصلين السلميين الآمنين في بيت من بيوت الله.

ودعت “الجمل”، الدول العربية بالتكاتف وتوحيد الصف العربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومد يد العون للأشقاء في فلسطين.

وكانت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجر اليوم الأربعاء لباحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت بعنف على المصليين الفلسطينيين، حيث وقعت عدة إصابات للمصليين من بينهم أطفال ونساء، جراء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، كما جرى اقتحام المسجد القبلي واعتقال المئات من الشباب المقدسي الموجود بداخله.

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعلنت فيه إدانة مصر بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف بيان الخارجية، أن مصر تعتبر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم، مطالبةً السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً في أيام شهر رمضان المبارك.. وحملت مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين

 

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